La Berd prévoit un ralentissement de la croissance économique au Sud et à l'Est de la Méditerranée

Au cours du premier semestre de l'exercice 2021-2022, en glissement annuel, la croissance en Égypte a atteint en moyenne 9% grâce à des améliorations dans le tourisme, l'industrie manufacturière, la construction, le commerce de gros et de détail et l'agriculture. Pour la Berd, elle devrait se poursuivre alors que "la hausse de la demande et des prix des exportations de gaz égyptien pourrait soutenir la croissance à moyen terme, tandis que le programme soutenu par le FMI devrait favoriser la mise en œuvre des réformes et la confiance des investisseurs". Le rapport pointe cependant la hausse des prix du blé, des produits alimentaires et du pétrole à cause du conflit en Ukraine. L'exercice 2021-2022 devrait néanmoins s'achever sur une croissance de 5,7%.



La Jordanie devrait terminer l'année 2022 avec une croissance de 1,9%. "Les implications de la guerre en Ukraine pèsent sur le tourisme et les flux commerciaux. La hausse des prix des produits de base freine la consommation privées", analyse la Berd.



Cas à part, avec sa contraction du PIB de 10% en 2021, le Liban, pourrait connaître une croissance de 1% en 2022 après avoir connu son point le plus bas et à la faveur des élections législatives de fin mai 2022. En évacuant l'impasse politique, qui dure depuis une décennie avec une crise économique comme corolaire, elles conduiront à l'adoption des réformes indispensables pour le pays. Mais aussi obligatoires pour obtenir le décaissement du programme d'aide soutenu par le Fonds monétaire international (FMI).



La banque se veut plus optimiste pour 2023 avec une croissance de 4,8% dans la région Semed. "Les réformes économiques et de gouvernance dans tous les pays progressent et donnent un coup de pouce à la reprise qui s'accélère", indique-t-elle.

Ce chiffre se révèle cependant un trompe-l'œil. Il est gonflé par les bonnes perspectives sur l'Égypte et les 5% de hausse prévus en 2022-2023. Dans les autres pays étudiés, une progression est également attendue avec 3% au Maroc et au Liban (qui part de loin), et 2,5% en Jordanie et en Tunisie.