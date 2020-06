La Berd prête 60 M€ au principal producteur et exportateur turc de fruits Anadolu Etap

TURQUIE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) accorde, mardi 2 juin 2020, un prêt de 60 M€ sur six ans à Anadolu Etap. La banque néerlandaise FMO apporte, via la Berd, la moitié de cette somme.



Le principal producteur et exportateur turc de fruits, filiale commune d'Anadolu Group et Özgörkey Holding, possède trois usines de production de jus de fruits et une autre de conditionnement de jus de fruits. Ses vergers accueillent cinq millions d'arbres répartis sur huit fermes représentant plus de 3 000 hectares.



Le financement va permettre de répondre à ses besoins en capital destinés à alimenter sa croissance continue. L'entreprise va notamment étendre son programme AgroAcademy pour les agriculteurs, en mettant l'accent sur les femmes. Mais aussi "s'associer à des établissements d'enseignements pour améliorer le transfert de connaissances et de compétences aux agriculteurs et offrir de meilleures possibilités de formation et d'emploi aux réfugiés syriens", comme le précise un communiqué de la Berd. "Ce soutien financier nous permet de continuer à progresser vers davantage de croissance et d'innovation alors que nous nous efforçons de répondre à la demande nationale et mondiale de produits sains" , se félicite Bahadir Açik, Pdg de l'entreprise.