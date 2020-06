La Berd prête 300 M$ à deux banques égyptiennes pour soutenir les Pme locales

ÉGYPTE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) débloque 300 M$ (266 M€) pour aider les entreprises égyptiennes à surmonter l'impact du coronavirus. Ces sommes sont versées, par deux contrats distincts, à deux banques : la National Bank of Egypt (NBE) et à la Commercial International Bank (CIB). Elles pourront ainsi "accorder des prêts à court terme aux petites et moyennes entreprises privées et aux sociétés confrontées à des difficultés de liquidité en raison de la diminution de leurs activités et de leur chiffre d'affaires due à la crise", précisent deux communiqués de la Berd, publiés lundi 22 juin 2020



La première ligne de crédit concerne la NBE pour un montant de 100 M$ (88,6 M€) ciblant les activités de commerce. La seconde, d'un montant de 100 M$ (88,6 M€), est dédiée à la CIB, troisième banque du pays. Parallèlement, la Berd augmente de 100 M$ le plafond de financement commercial non engagé existant pour la NBE dans le cadre du programme de facilitation des échanges de la Berd. Il atteint donc les 300 M$ et permettra de mieux répondre à la demande accrue de transactions d'importation et d'exportation.



"Il est essentiel de soutenir l'économie réelle en ces temps sans précédent en fournissant des fonds par des canaux qui fonctionnent bien. Assurer un flux continu de financement aux entreprises locales aidera à surmonter cette crise et à assurer la reprise des entreprises et du pays", commente Jurgen Rigterink, premier vice-président de la Berd.



La Berd a prévu de consacrer l'intégralité de ses activités en 2020-2021 à la lutte contre l'impact économique de la crise de la Covid-19. Elle envisage d'apporter un soutien de 21 mrds€ sur cette période pour aider les trente-huit économies émergentes où elle investit.