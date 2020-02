La Berd prête 100 M$ pour développer l'industrie laitière en Egypte et en Jordanie

ÉGYPTE / JORDANIE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a accordé, mercredi 19 février 2020, un prêt de 100 M$ (92,6 M€) au producteur saoudien d'aliments et de boissons Almarai.



Cette somme va lui permettre de procéder à de nouveaux investissements dans le secteur laitier en Egypte et en Jordanie via ses filiales Beyti et Teeba qu'il détient à 52% (48% pour Pepsico). Almarai a également créé, en 2009, une coentreprise avec Pepsico, International Dairy and Juice.



En Egypte, Beyti va financer des capacités supplémentaires de production de produits laitiers et de lait. En Jordanie, Teeba va renforcer son capital pour répondre à ces besoins permanents en fonds de roulement. L'entreprise mènera aussi "une étude diagnostic des producteurs, transformateurs et intermédiaires de lait du pays pour mettre en évidence les meilleures pratiques et les améliorations potentielles de la chaîne d'approvisionnement du lait cru", comme le précise la Berd dans un communiqué. L'étude sera financée par l'Union européenne et se conclura par des recommandations.