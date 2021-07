La Berd prédit une croissance de 3,5% en 2021 pour les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée

Le Liban détonne dans ces perspectives pour la région SEMED. Chute du tourisme, diminution des entrées de capitaux, baisse de la demande des exportations, "déraillement" de la mise en oeuvre des réformes structurelles, continuent de miner le pays. Plongé dans des mouvements sociaux et une crise politique, son PIB a chuté de 25% en 2020 après un -6,7% en 2019. L'inflation a atteint les 85% en moyenne sur 2020 et s'est située autour des 140% en glissement annuel au cours des premiers mois de 2021. La Berd craint une nouvelle contraction de 5% du PIB en 2021, causée par "la persistance de la crise, l'incapacité du gouvernement à emprunter sur les marchés internationaux, les retards dans la mise en oeuvre des réformes essentielles et l'assèchement des ressources financières".

Cependant, si le programme soutenu par le Fonds monétaire international (FMI) peut, enfin, se mettre en place, les économistes de la banque estiment que la croissance pourrait revenir en 2022 avec un taux de 5%.



Le recul de 6,3% de l'économie marocaine en 2020 ne serait plus qu'un mauvais souvenir. En 2021, le Royaume chérifien devrait connaître une croissance de 4,5% grâce à une bonne campagne de vaccination permettant un retour à une forte fréquentation touristique, ainsi qu'à la reprise attendue en Europe, son principal partenaire commercial, et le renforcement des exportations. En 2022, la Berd mise sur un taux d'expansion de 3,5%.



La Tunisie (-8,8% du PIB en 2020) va aussi redémarrer, mais plus lentement, comme le montre la poursuite du ralentissement au premier trimestre 2021 avec un recul de 3% en glissement annuel. L'étude de la Berd envisage cependant une croissance de 2,7% en 2021 et de 2,9% en 2022, favorisée par les bonnes conditions météorologiques et leur impact sur l'agriculture, et particulièrement sur la production d'huile d'olive.



Lire l'étude de la Berd sur les perspectives économiques régionales (en anglais)