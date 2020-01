La Berd met l'accent sur les énergies renouvelables en Jordanie

JORDANIE. Le Conseil d'administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a approuvé, jeudi 30 janvier 2019, sa nouvelle stratégie pour la Jordanie sur la période 2020-2025.



Elle repose sur trois priorités clefs : "promouvoir l'inclusion économique, développer davantage les infrastructures municipales durables et l'énergie verte, renforcer la compétitivité et la résilience en diversifiant l'accès au financement et en encourageant l'innovation".



"La Jordanie a fait de gros efforts ces dernières années pour faire avancer les réformes vers une économie de marché durable. Dans le même temps, le pays a été confronté à des défis sans précédent en raison de la crise des réfugiés au Moyen-Orient. Aujourd'hui, environ 1,4 million de réfugiés syriens sont enregistrés en Jordanie, ce qui met à rude épreuve les services et infrastructures de base", indique la Berd. Parallèlement, le pays doit affronter la pression sur le marché du travail et le développement des petites entreprises. "Par rapport à leurs pairs, les entreprises jordaniennes accusent un retard de compétitivité. Les déséquilibres commerciaux et l'instabilité régionale affectent les performances économiques du pays", souligne le rapport.