La Berd investit 50 M$ dans le fonds privé égyptien LCP II de Lorax Capital Partners

ÉGYPTE / UE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) annonce, jeudi 1er octobre 2020, investir "jusqu'à 50 M$ (42,56 M€)" dans le Fonds privé LCP II. Cette somme va permettre à Lorax Capital Partners (LCP), fonds indépendant basée au Caire, de prendre des participations dans les petites et moyennes entreprises (Pme) égyptiennes et de "renforcer la résilience du secteur financier en Égypte", comme le précise un communiqué de la Berd.



"La collecte de fonds propres est confrontée à des temps extrêmement difficiles dans la région du sud et de l'est de la Méditerranée (SEMED) en raison de la pandémie Covid-19 et les petites entreprises font face à une diminution de leur activité et à un manque de liquidités", commente la Berd. "L'investissement de la Berd dans le LCP Fund II contribue au développement du capital-investissement en Égypte et aidera à fournir une croissance du capital à long terme aux petites et moyennes entreprises de la région", se félicite Anne Fossemalle, directrice de la Berd et cheffe de l'équipe des fonds d'investissement.



LCP a déjà levé, avec l'aide de la Berd, 142 M$ (120,8 M€) en septembre 2020, lui permettant de lancer son premier fonds de capital-investissement. Le fonds vise des engagements totaux de 250 M$ (212,8 m€).

La Berd était déjà intervenue dans un autre fonds égyptien, Ezdehar Egypt Mid-Cap Fund, en 2016. LCP représente donc son second investissement dans un fonds de capital-investissement dans ce pays.