La Berd investit 50 M€ dans la première émission d'obligations vertes de la Banque nationale de Grèce

GRÈCE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement va investir 50 M€ dans l'émission d'obligations vertes privilégiées de premier rang de la Banque nationale de Grèce (NBG).



D'un montant total de 500 M€ et s'alignant sur les principes des obligations vertes de l'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA qui compte 601 membres dans 62 pays), cette émission a été lancée officiellement le 1er octobre 2020 avec la participation de quatre-vingts investisseurs institutionnels. La NBG entend ainsi, comme le précise un communiqué, "démontrer son engagement à soutenir l'économie verte et son orientation stratégique en tant que banque de l'énergie."



L'obligation arrivera à échéance dans six ans et sera remboursable par anticipation dans cinq ans avec un coupon de 2,75% et un rendement de 2,875%.

Elle est la première opération de ce genre proposée par une institution financière grecque, et la première d'une obligation de premier rang par une banque grecque depuis 2015.



"Il s'agit d'une opération importante et innovante qui renforce le marché des capitaux de la Grèce, tout en soutenant le secteur bancaire du pays et la transition vers une économie verte. Je pense que la contribution de la BERD aura un effet de démonstration significatif pour les autres banques grecques et l'ensemble du marché grec dans la promotion du financement vert et des normes internationales", commente Andreea Moraru, directrice régionale de la BERD pour la Grèce et Chypre,



La NBG vise comme objectif stratégique un financement de 3 mrds€ au cours des trois prochaines années dans les secteur de l'énergie, en particulier sur les renouvelables où elle détient déjà une part de marché de 40%. Les 500 M€ levés porteront principalement des projets liés à l'énergie éolienne et à l'énergie solaire.