La Berd investit 43 M€ dans deux parcs éoliens en Croatie

"Avec ce dernier projet, Encro continue de débloquer le potentiel d'énergie renouvelable de la Croatie. Il contribue aux objectifs de transition énergétique de la Croatie et de l'UE et renforce la croissance économique, la sécurité et l'action climatique, et aidera la Croatie à remplir les exigences du mécanisme de redressement et de résilience de l'UE (connexion au réseau de 1,5 GW de sources d'énergie renouvelables d'ici 2025)", commente Iljko Ćurić. Le Pdg d'Encro indique que "ce projet est réalisé pendant une crise énergétique européenne sans précédent" et qu'il permettra "de réduire la dépendance de l'Europe et de la Croatie à l'égard des importations d'énergie."Le chantier a débuté au deuxième trimestre 2021 et les installations devraient être opérationnelles au quatrième trimestre de l'année 2023. "La Croatie dispose d'excellentes ressources en énergies renouvelables et nous sommes heureux de jouer un rôle dans le développement de l'indépendance énergétique de la Croatie", souligne Kai Rintala, directeur général de Taaleri Energia, propriétaire du fonds qui vient d'entrer, mi-août 2022, dans ce dossier aux côtés d'Encro son initiateur. L'entreprise croate est le plus grand producteur et développeur d'énergie éolienne de son pays.Lors de la Cop26, la Croatie a pris l'engagement de porter sa part de production d'électricité d'origine éolienne et solaire de 14% en 2020 à 27% en 2030 et 45% en 2050.La Berd avait déjà soutenu deux investissements du fonds Taaleri Energia dans des parcs éoliens. Un en Pologne et l'autre en Serbie