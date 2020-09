La Berd finance le nouveau et plus grand hôpital turc à Istanbul

TURQUIE / UE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a accordé, jeudi 17 septembre 2020, un prêt à long terme de 40 M€ au promoteur privé du nouvel hôpital municipal de Çam ve Sakura, dans la banlieue d'Istanbul. Le Turc Rönesans Healthcare bénéficie de 30 M€ à la signature pour un investissement total de 1,6 mrd€ consacré au, désormais, plus grand complexe hospitalier du pays.



"Les fonds fournis par la Berd remplaceront les prêts à court terme des banques locales que Rönesans Healthcare a utilisé pour financer sa participation au capital du projet réalisé en PPP (Partenariat Public Privé)" avec son partenaire le Japonais Sojitz Corporation, précise un communiqué de la banque. Le contrat paraphé inclut des actions concertées avec la Berd pour favoriser les possibilités d'emplois pour les femmes à des postes techniques et va permettre de réaliser un audit des installations de l'hôpital pour améliorer l'accès des femmes aux services de santé.



Une partie du bâtiment avait déjà ouvert en avril 2020 pour accueillir les patients atteints de Covid-19, le complexe se trouve désormais pleinement opérationnel, depuis fin mai 2020 et après trente-deux mois de chantier, avec une offre de 2 682 lits. Situé dans le district de Başakşehir sur une surface d'un million de m², le nouvel hôpital comprend une hôpital général ainsi que deux autres spécialisés en physiothérapie et réadaptation (128 lits) et en psychiatrie (128 lits). Il devrait accueillir 32 700 patients par jour et emploiera près de 10 000 salariés (4 300 pour le personnel médical, 4 050 pour le personnel de service et 810 pour le personnel administratif). Equipé de 2 068 isolateurs sismiques de pointe, il pourra fonctionner, sans interruption, en cas de tremblement de terre.



L'hôpital Çam ve Sakura a obtenu, début 2020, l'Award of Merit, lors du concours des meilleurs projets mondiaux du journal américain ENR (Engineering News-Record) dans la catégorie des soins de santé.