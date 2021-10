La Berd finance la formation de 80 jeunes Égyptiens à la maintenance des métros

Fin avril 2021, Hyundai Rotem a signé un protocole d'accord avec le ministère égyptien des transport, de la planification et du développement économique et la National Egyptian Railway Industries Company (Société nationale des industries ferroviaires d'Égypte créée en novembre 2020 - NERIC). Le Sud-Coréen va aider l'État égyptien à construire sur place des véhicules ferroviaires en assurant un transfert de sa technologie. Ceci concernera les voitures de métro et de train électrique, ainsi que des systèmes de signalisation et de communication comme des équipements de commande et de contrôle.



Kamel al-Wazir, ministre égyptien des Transports, prévoit de fabriquer localement 25% des wagons de métros et de trains électriques d'ici deux ans, 50% dans quatre ans et 75% d'ici six ans. L'Égypte a commandé, en avril 2021, trente-deux trains climatisés à Hyundai pour la ligne 3 du métro du Caire.