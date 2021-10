La Berd et le FEM vont financer la transition vers l'économie circulaire en Turquie et dans les Balkans occidentaux

MEDITERRANEE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a lancé, lundi 5 octobre 2021, un nouveau programme baptisé "Initiative régionale pour l'économie circulaire". Réservé à la Turquie et aux Balkans occidentaux, soit six pays au total*, il va permettre de "lever les obstacles à la transition vers une économie circulaire (....) et de soutenir les investissements dans le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises (Pme), afin de mettre en œuvre des technologies innovantes et économes en ressources et d'adopter des modèles commerciaux circulaires", comme le souligne un communiqué de la Berd.



La Berd, à hauteur de 140 M$ (120,7 M€) et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) pour 13,76 M$ (11,86 M€), apporteront la majorité du financement de ce programme. Le ministère fédéral autrichien des finances participera également sur le volet coopération technique avec une aide de 1 M$ (860 K€).



"Il est urgent d'opérer une transition vers une économie circulaire pour compenser les pressions accélérées dues à l'augmentation de la population, à la croissance économique et à l'utilisation non durable des ressources en Turquie et dans les Balkans occidentaux", souligne la Banque. Le nouveau programme aidera à mieux gérer les produits chimiques et les déchets, à renforcer la sécurité de l'approvisionnement en matières premières, ainsi qu'à accroître la compétitivité, promouvoir l'innovation et stimuler la croissance économique.