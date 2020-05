La Berd envisage un retour à la croissance des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée dès 2021

"la crise a été un coup dur et sa sortie sera tout aussi difficile. Ce n'est pas le moment de s'engager dans le nationalisme économique et le protectionnisme, mais le temps de façonner un avenir meilleur grâce à l'engagement international en faveur du libre-échange, de l'atténuation du changement climatique et de la coopération économique."

En Europe du Sud-Est, Chypre, la Grèce , l'Albanie et le Monténégro subiront de plein fouet l'impact du coronavirus dans le secteur du tourisme. Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord et Serbie devraient plutôt souffrir de la perturbation des chaines d'approvisionnement mondiale, en raison de leur fort tissu industriel. Le Kosovo, comme la plupart des économies des Balkans occidentaux, affrontera lui des envois de fonds plus faibles avec pour conséquence une réduction de la demande intérieure.La Berd prévoit une chute de 3,5% du PIB turc en 2020 perturbé par l'importante baisse des recettes touristiques et une faible demande d'exportations. Le rapport de la banque met en garde contre la détérioration de la qualité des actifs dans le secteur bancaire turc. "Le ratio de prêts non performants atteignant un sommet de 5,3% sur dix ans, la faiblesse de la lire et les contractions dans les secteurs du tourisme, du commerce de détail et de l'exportation devraient encore accentuer la qualité des actifs déjà tendue des banques, en particulier compte tenu de l'important surendettement en devises du secteur des entreprises", indique l'étude de conjoncture.La reprise interviendra cependant dès 2021 en Turquie avec une hausse envisagée du PIB de 6%.Dans les régions où elle investit, la Berd prévoit, en moyenne, un PIB en baisse de 3,5% en 2020 et un rebond de 4,8% en 2021. En Europe du Sud-Est, la Banque anticipe un recul de 4,8% en 2020 et une hausse de 4,6% en 2021. Au Sud et à l'Est de la Méditerranée, ces ratios sont projetés à -0,8% du PIB en 2020, puis une progression de 4,8% en 2021.Beata Javorcik appelle à se tourner vers un avenir de coopération et une plus grande résilience économique. Pour l'économiste en chef de la Berd,