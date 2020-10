La Berd approuve une nouvelle stratégie à cinq ans pour la Grèce

GRÈCE. Le conseil d'administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a approuvé, jeudi 22 octobre 2020, sa nouvelle stratégie pour la Grèce qui orientera ses investissements pendant les cinq prochaines années.La banque se donne trois priorités opérationnelles et stratégiques jusqu'à fin 2025. "La Berd est bien placée pour soutenir l'économie grecque, notamment en aidant le pays à surmonter l'impact de la pandémie de coronavirus. Nous allons canaliser les investissements dans les domaines où notre soutien est le plus nécessaire, en stimulant la compétitivité du secteur privé, en soutenant la transition vers une économie plus verte et en développant davantage le secteur financier et les marchés des capitaux", explique Andreea Moraru, directrice régionale de la Berd pour la Grèce et Chypre depuis novembre 2019 D'abord, sur le premier point, la banque entend cibler les entreprises privées présentant un fort potentiel à l'export et des modèles d'entreprises solides. Elles seront aidées par le biais de financements directs et indirectes avec comme objectif de faciliter les transactions transfrontalières, renforcer les liens dans la chaîne de valeur et promouvoir la consolidation stratégique pour aider à accélérer la reprise des entreprises."L'engagement politique de la Banque devrait permettre de compléter les investissements et de contribuer à améliorer le climat des affaires aussi bien qu'à promouvoir les réformes économiques et renforcer la participation du secteur privé, notamment par des projets de privatisation et de partenariat public-privé", précise un communiqué de la Berd.Ensuite, la banque européenne veut également se concentrer sur les projets d'énergie renouvelable et de réhabilitation urbaine qui favorisent le développement durable et la résilience aux changements climatiques. Cette action se fera notamment en établissant des liens régionaux supplémentaires. Début octobre 2020, elle avait investit dans la première émission d'obligations vertes de la Banque nationale de Grèce Enfin, la Berd veut poursuivre son action sur le renforcement du secteur financier grec et sa résilience. Elle axera pour cela ses efforts notamment sur le règlement des créances bancaires douteuses (prêts improductifs) et le développement des marchés de capitaux.A ce jour, et depuis ses premières opérations en 2015, la Berd a investi quelque 4 mrds€ (3,91 mrds€) dans soixante-cinq projets en Grèce dont 92% concernaient le secteur privé. Son portefeuille actuel dans ce pays représente 1,92 mrd€.