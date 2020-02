La Berd accorde un prêt de 50 M$ pour réhabiliter les routes albanaises

ALBANIE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement débloque un prêt à la République d'Albanie, pouvant aller jusqu'à 50 M$ (45,8 M€). Il est dédié uniquement au financement de la "réhabilitation et l'amélioration des routes du pays pour faciliter le développement du tourisme, soutenir une intégration économique régionale plus étroite et améliorer la sécurité routière dans ce pays des Balkans occidentaux", indique un communiqué de la banque publié mardi 11 février 2020.



Plus précisément, l'enveloppe concernera trois chantiers : un tronçon routier de 10,6 km entre la ville de Vlore et celle d'Orikum sur la côte Sud, un autre de 13 km entre Shengjin et le village de Baks-Rrjoll (près de Velipoje) sur la côte Nord, ainsi qu'un tronçon routier entre le village de Zgosht et celui d'Ura e Cerenecit à l'Est du pays.



Le gouvernement du Japon va, dans le cadre de ces réhabilitations, fournir des possibilités de formation aux jeunes durant les chantiers. L'amélioration de la sécurité routière sera assurée après un rapport d'audit financé par la Berd sur ses ressources propres.