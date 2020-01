La Berd accorde un prêt de 2 M€ à Advans Tunisie pour soutenir la microfinance

TUNISIE / UNION EUROPÉENNE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) annonce, mercredi 8 janvier 2020, la signature d'un prêt en monnaie locale de 6,5 millions de dinars tunisiens (2 M€) avec Advans Tunisie.



Cette institution internationale de microfinance (11 millions de clients dans le monde entier et 16 000 clients en Tunisie en 2019 ) va pouvoir se servir de ces fonds pour aider les Pme tunisiennes, qui représentent plus de 80 000 entreprises et 40% du Produit intérieur brut (PIB) du pays, et les Tpe (plus d'un million de sociétés). La Berd apportera "un appui technique pour renforcer les capacités institutionnelles dans les domaines du crédit et de la gestion des risques opérationnelles" d'Advans Tunisie, comme le précise la Berd dans un communiqué.



Advans Tunisie développe un réseau de quatorze agences dans douze villes du pays dont deux ouvertes en novembre 2019 respectivement à Sfax et Sid Bouzid. L'institution propose des prêts aux entreprises des zones urbaines et rurales (jusqu'à 40 000 dinars tunisiens - 12 819 €) et se concentre sur la fourniture de conseils et d'accompagnement à ses clients.



Présente depuis mars 2015 en Tunisie, Advans Tunisie est détenue à 60,10% par Advans SA, 31,10% par Sanad Fund (fonds d'investissement de la banque allemande de développement KfW), 4,80% par Amen Bank (banque privée locale) et 4% par Inaam holding (société d'investissement social locale).