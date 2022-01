La Banque mondiale prescrit à la Tunisie une amélioration du climat des affaires

TUNISIE. Dans un bulletin de conjoncture sur la Tunisie, intitulé " Réformes économiques pour sortir de la crise " publié lundi 24 janvier 2022, la Banque mondiale appelle à la "mise en place de réformes structurelles décisives" et à "l'amélioration du climat des affaires". Selon l'institution, ces prescriptions sont les remèdes indispensables pour "remettre la Tunisie sur la voie d'une croissance durable, créer des emplois pour les jeunes qui constituent une part croissante de la population et parvenir à une meilleur gestion de la dette publique".Le rapport de quarante-deux pages en français (avec des résumés en anglais et en arabe), indique une prévision de progression du PIB de 3% en 2021 (après une baisse de 9,2% en 2020). "La faiblesse de la reprise en Tunisie a exacerbé la pression sur des finances publiques déjà en difficulté, le déficit budgétaire restant élevé à 7,6 % en 2021, malgré une légère contraction par rapport à 9,4 % en 2020. La baisse progressive du déficit budgétaire devrait se poursuive pour atteindre entre 5 et 7 % du PIB en 2022-2023, grâce à la réduction des dépenses liées à la santé et à condition que la trajectoire modérément positive des dépenses et des recettes soit maintenue", indique la note. Elle précise que "la dette publique croissante de la Tunisie sera difficile à financer sans la mise en place de réformes décisives des finances publiques et de l'économie".