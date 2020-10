La Banque mondiale préconise une intégration coordonnée dans la région Mena

"La région Mena accusait déjà un retard sur le plan économique avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Six mois plus tard, nous voyons — avec une effroyable clarté — les conséquences tragiques sur la vie humaine, les moyens de subsistance et le bien-être à travers la région", souligne Ferid Belhaj. Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord veut continuer à "aider la région Mena à arrêter la propagation de la maladie et à protéger et soigner sa population. Nous ne cesserons d’insister sur la nécessité pour les pays de la région d’accorder la plus grande priorité à la transparence, la gouvernance, la primauté du droit et la contestabilité des marchés, d’inspirer la confiance, de promouvoir le secteur privé et de mettre en place un nouveau cadre d’intégration économique régionale soutenue qui fera du commerce un puissant outil de réduction de la pauvreté et d’élargissement de l’accès aux possibilités pour tous."



Si, pour Ha Nguyen, économiste senior de la Banque mondiale et co-auteur du rapport, "la pandémie continue d'occasionner des pertes économiques et touche de manière disproportionnée les populations pauvres et vulnérables", le document laisse la porte ouverte à l'optimisme. Selon Blanca Moreno-Dodson, directrice du Centre pour l'intégration de la Méditerranée, et responsable du rapport, "la pandémie de Covid-19 offre aux pays de la région une excellente occasion de repenser leurs politiques économiques et sociales et de renforcer l’intégration commerciale, tout en réduisant leur dépendance à l’égard du pétrole."



Le rapport propose un nouveau cadre d'intégration coordonnée dans la région Mena allant au-delà de la réduction des tarifs douaniers, alors qu'il faut en moyenne 442$ et 53 heures pour se conformer aux formalités à l'exportation du commerce transfrontalier dans cette zone. "Ce qui est trois fois plus cher et quatre fois plus long que les moyennes des économies à revenu élevé de l'OCDE", relève le texte.



La Banque mondiale suggère donc de "privilégier le commerce régional en matière de sécurité alimentaire, de systèmes de santé, d’énergies renouvelables et d’économie du savoir". Ainsi que d'"établir un marché numérique commun pour la région afin que les pays Mena améliorent à la fois les échanges et la connectivité numérique avec des marchés plus larges en Afrique et dans les pays méditerranéens. Cela devrait contribuer à accroître la productivité, coordonner une riposte efficace en cas de catastrophe et créer des emplois résilients, durables et ouverts à tous dans la région".