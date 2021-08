La Banque mondiale investit 2,5 M$ pour développer les start-up turques

Les 2 M$ de l'IFC seront réservés aux entreprises se concentrant sur les technologies de l'information ou les produits basés sur les technologies de l'ingénierie dans divers secteurs. "La taille cible du Fonds II est de 30 M$ dont 80% seront déployés en Turquie et les 20% restants en Ukraine, Roumanie et en Bulgarie, pour soutenir vingt-cinq entreprises en phase de démarrage", précise le communiqué de l'IFC. Son prédécesseur, 500 Istanbul Fund I, a permis de lever plus de 500 M$ en financement complémentaire et a créé plus de 3000 emplois.



"Soutenir le développement d'écosystèmes en phase de démarrage, en particulier pendant la pandémie, est essentiel pour créer un pipeline constant et de qualité d'opportunités d'investissement dont dépendent les investisseurs en capital-risque", commente Arnaud Dupoizat, directeur pays de l'IFC pour la Turquie. "L'investissement de l'IFC avec 500 Istanbul vise à soutenir l'écosystème de start-up prometteur et dynamique en Turquie et sera notre premier financement Startup Catalyst en Europe du Sud-Est", souligne-t-il.



L'enveloppe de l'IFC bénéficiera d'un co-investissement de 500 K€ abondé par l'Initiative de financement des femmes entrepreneures (We-Fi). Ce partenariat, hébergé au sein de la Banque mondiale, a été lancé en octobre 2017 entre quatorze gouvernements et six banques multilatérales de développement. Le complément servira à accélérer le soutien aux jeunes entreprises à fort impact détenues ou gérées par des femmes. "La Turquie a l'un des taux de participation des femmes au marché du travail les plus faibles parmi les pays ayant un niveau de revenu similaire", indique le communiqué de l'IFC.