La Banque mondiale injecte 12 mrds$ pour aider les pays en développement à se protéger contre la Covid-19

MONDE. Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé, mardi 14 octobre 2020, le déblocage d'une somme de 12 mrds$ (10,2 mrds€) pour contribuer à l'achat et à la distribution de vaccins, tests et traitements Covid-19 destinés aux habitants des pays en développement. "Cette enveloppe financière permet de signaler à la recherche et à l'industrie pharmaceutique que les citoyens des pays en développement doivent également avoir accès à des vaccins Covid-19 sûrs et efficaces", précise un communiqué.



Elle s'accompagnera d'un financement et d'un soutien technique pour que les pays en développement puissent se préparer à déployer à grande échelle des vaccins, en coordination avec des partenaires internationaux.



Selon l'institution basée à Washington, cet effort va permettre de soutenir la vaccination d'un milliard de personnes.



"Nous étendons et développons notre approche accélérée pour faire face à l'urgence Covid afin que les pays en développement aient un accès juste et équitable aux vaccins", commente David Malpass. "L'accès à des vaccins sûrs et efficaces et à des systèmes de distribution renforcés est essentiel pour modifier le cours de la pandémie et aider les pays qui subissent des impacts économiques et fiscaux catastrophiques à se diriger vers une reprise résiliente", poursuit le président du groupe de la Banque mondiale.



La Banque mondiale soutient déjà, avec ses programmes d'intervention d'urgence face à la pandémie, 111 pays. La Société financière internationale, branche du secteur privé du groupe Banque mondiale, investit directement dans les fabricants de vaccins grâce à sa plate-forme mondiale pour la santé dotée de 4 mrds$ (3,4 mrds€).