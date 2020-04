La Banque mondiale accélère ses financements dans la région Mena pour freiner les conséquences du coronavirus

MENA. Face aux coronavirus et à ses conséquences, le groupe de la Banque mondiale ouvre un nouveau mécanisme de financement accéléré à la région Mena (Moyen-Orient Afrique du Nord).



Dans un communiqué publié vendredi 3 avril 2020, l'institution annonce que ce soutien va s'effectuer en "actionnant les composantes d’intervention d’urgence de projets existants et en autorisant des modalités de mise en œuvre rapide pour de nouveaux projets. Avec cette réponse immédiate, qui consiste en la fourniture de conseils, d’assistance technique et de financements, il s’agit d’aider les pays à faire face à l’urgence sanitaire liée à la pandémie et à ralentir la propagation du virus".



La Cisjordanie et Gaza vont bénéficier de 5,8 M$ (5,37 M$) pour permettre au gouvernement palestinien de gérer l'impact de cette épidémie. Le 6 mars 2020, la Banque mondiale a procédé à la réaffectation d'un montant initial de 800 000$ (742 000€) au titre du Projet de renforcement du système sanitaire. Cette somme sera affectée aux priorités comme la mise à disposition d'équipement et de matériel pour prévenir les contaminations, mais également le contrôle, le dépistage, l'isolement et la prise en charge des malades.

Le 2 avril 2020 , la Banque a mis en place un nouveau fonds de 5 M$ au titre du Projet de riposte à la pandémie de Covid-19 dans les territoires palestiniens.



En Egypte, la Composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC) du Projet de transformation du système sanitaire apporte au pays 7,9 M$ (7,32 M€) depuis le 20 mars 2020. Le gouvernement va s'en servir pour "déployer un plan de prévention face à la pandémie, y compris en prenant en charge les coûts opérationnels de l'approvisionnement en équipement et fournitures", indique un communiqué.



Au Liban, 40 M$ (37 M€) ont été réalloués le 12 mars 2020 au titre du Projet pour la résilience du système de santé. "Ce financement permettra d’équiper les hôpitaux publics, renforcer leurs capacités de dépistage et de traitement des cas suspects et accroître les effectifs de santé et les intervenants en première ligne afin d’endiguer la propagation du virus", souligne la Banque mondiale.



Au Maroc, elle a restructuré un prêt de 275 M$ (225 M€) "à l'appui des politiques de développement pour la gestion des risques de catastrophe assorti d'une option de tirage différé en cas de catastrophe". Cette restructuration intègre "un objectif relatif à l'aide sanitaire pour permettre le déblocage immédiat de fonds dans le cadre du programme et répondre aux mesures d'urgence".



Djibouti a également reçu un crédit de 5 M$ (4,6 M€) de l'IDA (Association internationale de développement) et le Yémen un don de 26,9 M$ (25 M€) du même organisme appartenant à la Banque mondiale.