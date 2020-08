La BERD soutien le Maroc

MAROC. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) multiplie les prêts au Maroc. Elle vient d'accorder une enveloppe de 40 M€ à la Caixa Bank Maroc, filiale de la Caixa Bank, première banque de détail en Espagne. Cette somme est destinée à soutenir les PME en difficulté à la suite de la crise de la covid-19. Caixa Bank Maroc possède des agences à Casablanca, Tanger et Agadir.



Le 11 août, la BERD avait déjà annoncé un prêt de 40 M€ au Crédit Immobilier et Hôtelier, également destiné à soutenir les PME marocaines et les commerces durement éprouvés par la pandémie et les mesures de confinement. 20 M€ vont irriguer la région du Grand Casablanca-Rabat, qui représente 70% de l’économie marocaine. Les 20 M€ restants alimenteront une ligne de crédit dédiée aux opérations d'import/export.



La BERD se penche également au chevet des entreprises publiques marocaines. Mi-août, elle a validé un prêt de 115 M€ à l’Office national des aéroports (ONDA), de 100 M€ à la la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) et de 50 M€ à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE). Là encore, il s'agit de fournir des liquidités à des acteurs économiques fortement impactés par la crise. En parallèle, la BERD va aider les trois entreprises publiques à se réformer et à améliorer leur gouvernance.