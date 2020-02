La BEI soutient l'épuration des eaux usées d'Alexandrie Ouest

ÉGYPTE. La Banque européenne d'investissement annonce, lundi 10 février 2020, la signature d'un accord de financement de 120 M€ avec l'État égyptien pour soutenir l'expansion et la modernisation de la station d'épuration des eaux usées d'Alexandrie Ouest. La BEI fournira également son expertise.



Le projet vise à augmenter la capacité de cette infrastructure pour répondre aux besoins de la ville égyptienne jusqu'en 2050, tout en améliorant le niveau de traitement à la station d'épuration ainsi que la qualité des effluents de l'usine de traitement. Il contribuera aussi à la dépollution du lac Maryout et de la mer Méditerranée. Le traitement des boues génèrera du biogaz et permettra de limiter la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. "La station aura un impact important sur la vie des habitants de la deuxième plus grande ville d'Egypte", souligne Flavia Palanza, directrice de opérations de la BEI pour le voisinage Est et Sud.



Le projet a été identifié et préparé avec le soutien du Programme d'investissement pour l'élimination des principales sources de pollution en Méditerranée (MeHSIP) à l'aide de fonds fournis par la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP) via l'enveloppe CAMENA (action en faveur du climat au Moyen-Orient et en Afrique du Nord).



Le financement bénéficie de la couverture de la garantie de l'UE pour les opérations de la banque en dehors de l'UE ainsi que d'une contribution de la Plateforme d'investissement pour le voisinage (PIV/NIP).



"Nous examinons comment l'eau est la clé du développement socio-économique, non seulement du point de vue environnemental, mais aussi en contribuant à la croissance verte et en particulier grâce à une meilleure efficacité des ressources" , souligne Ivan Surkoš, ambassadeur de l'Union européenne en Égypte. L'UE contribue à hauteur de 20 M€ à ce projet.