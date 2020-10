La BEI soutient l'efficacité énergétique dans les communes jordaniennes

JORDANIE / UE. La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé, mercredi 7 octobre 2020 à Amman, un accord de coopération en matière d'assistance technique avec la Banque de développement des villes et des villages (CVDB) en Jordanie.



Ce partenariat, comprenant 1,4 M€ de subventions européennes en complément d'un prêt de 45 M€ déjà accordé, va permettre de soutenir la mise en oeuvre du programme d'efficacité énergétique des municipalités déployé par la CVDB. Il vise à réduire de 20% la consommation d'énergie et à atteindre les 15% en renouvelables dans la production totale d'électricité.



La BEI va réaliser des études techniques, développer le catalogue de sous-projets du programme pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments des services municipaux (avec notamment l'installation de panneaux solaires sur les toits) et les infrastructures d'éclairage dans tout le pays ainsi que contribuer à l'implantation de fermes solaires. "Les services de conseil et de soutien technique contribueront à la mise en œuvre du projet conformément aux meilleures pratiques et dans l'intérêt des municipalités jordaniennes afin de réduire la facture d'électricité et de diminuer les charges financières des municipalités", commente Osama Al-Azzam, directeur général de la CVDB.



La subvention entre dans le cadre de l'Initiative de résilience économique (ERI) de la BEI dont l'objectif est de renforcer la capacité des pays voisins du Sud de l'UE à relever les principaux défis.



Organisme public créé en 1979, la CVDB est détenue par le gouvernement du royaume de Jordanie (69%), la Banque centrale de Jordanie (1%) et les Conseils locaux des municipalités (30%).