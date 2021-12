La BEI prête 300 M€ pour "verdir" le port de Gênes

ITALIE. La Banque européenne d'investissement (BEI) accorde un prêt-cadre de 300 M€ à l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (Autorité du système portuaire de la Mer ligurienne occidentale) qui administre les ports de Gênes, Pra', Savone et Vado Ligure. Il s'agit de sa première opération en Italie pour un projet cofinancé par l'État italien au moyen de ressources provenant du Fonds complémentaire du mécanisme de redressement et de résilience.



Cette enveloppe va permettre d'accompagner les investissements engagés pour le plus grande rénovation depuis vingt-cinq ans du port de Gênes et notamment l'amélioration de son accès. Elle servira notamment à implanter une nouvelle digue pour limiter les risques d'inondations dus au changement climatique et favoriser l'entrée, le chargement et le déchargement des cargos modernes en toute sécurité. Le gouvernement italien participe à ces travaux à hauteur de 600 M€, dont 500 M€ au titre du Fonds complémentaire du mécanisme de redressement et de résilience et 100 M€ issus du Fonds pour les infrastructures portuaires.



"Nous sommes fiers de soutenir le développement des infrastructures et de l'environnement du port de Gênes, qui est un pôle économique, d'exportation et touristique essentiel pour l'Italie. L'un des principaux objectifs de la BEI est d'investir dans des infrastructures favorisant la connectivité et la viabilité environnementale en tant qu'outils permettant de renforcer la résilience et la compétitivité économique et d'affirmer le positionnement stratégique de l'Europe au niveau mondial", commente Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.