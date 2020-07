La BEI prête 200 M€ à l'Espagnol Amadeus IT pour des investissements en France

ESPAGNE / FRANCE. La Banque européenne pour l'investissement (BEI) annonce, lundi 1er juillet 2020 au soir, un accord de prêt avec le premier fournisseur de système mondial de distribution et de solutions informatiques pour le secteur du voyage, Amadeus IT Group.D'un montant de 200 M€, il va permettre à l'entreprise (5,5 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 19 000 salariés dans 70 bureaux) basée à Madrid de financer ses activités de Recherche et Développement (R&D), menées notamment dans son implantation de la technopole Sophia-Antipolis, près de Nice.Amadeus va travailler sur la "mise au point d’un large éventail de technologies et de fonctionnalités qui serviront dans différents logiciels utilisés par les compagnies aériennes, les aéroports, les agences de voyages et les compagnies ferroviaires. Parmi les nouveaux produits figurent, entre autres, des cadriciels, des outils de migration vers le Cloud, ainsi que des applications de gestion de l’expérience et de la fidélisation des utilisateurs", précise la BEI dans un communiqué.C'est le troisième prêt accordé à l'entreprise par la BEi après ceux de 2012 (200 M€) et de 2013 (150 M€).Amadeus a investi plus de 7,5 mrds€ en R&D depuis 2004.