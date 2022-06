La BEI finance les trois premières éoliennes en mer françaises

FRANCE. La Banque européenne d'investissement (BEI) annonce, mardi 28 juin 2022, la conclusion de trois accords de financement pour l'installation et la mise en service des premières éoliennes en mer flottantes en France déployées en France.Prévus au large de la côté méditerranéenne française et ancrées au fond de la mer par des câbles sous-marins, ces trois démonstrateurs utilisent tous des technologies différentes. Les projets ont été retenus après un appel d'offres lancé par l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Soutenus par la Commission européenne, ces prêts s'élèvent à un total de 210 M€.Le premier projet, porté par la société Parc Éolien Offshore de Provence Grand Large, filiale d’EDF Renouvelables et d’Enbridge Eolien France 2 S.à.r.l (EEF2), filiale d’Enbridge Inc. et CPP Investments, se situe à 40 km à l'ouest de Marseille et à 17 km au large de Port Saint Louis du Rhône. Il bénéficie d'un prêt de 50 M€ de la BEI couvrant la conception, le développement, la construction, la mise en service, l'exploitation, la maintenance et le démantèlement. Ainsi que du soutien du volet "projets de démonstration dans l’énergie" du dispositif InnovFin de la Commission européenne (programmes NER 300 et FEDER) et de la Région Sud.Il comprendra trois turbines Siemens Gamesa d'une capacité totale d'environ 25 MW installées sur des flotteurs dits "à ligne d'ancrage tendues" conçus par SBM Offshore et IFP Énergies Nouvelles. Leur mise en service est prévue en 2023.La banque a déjà signé plusieurs parcs éoliens en mer, notamment à Fécamp en 2020 , avec le même opérateur.