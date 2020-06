La BEI finance le parc solaire de Cabrera en Andalousie

ESPAGNE. La Banque européenne d'investissement (BEI) poursuit ses investissements dans les énergies renouvelables en Espagne. Après avoir consacré 385 M€ à la construction de vingt-et-un parcs éoliens (Andalousie, Asturies, Castille-La Manche, Castille León, Galice et Navarre) développés par le groupe Alfanar en août 2019, elle finance le projet solaire de Cabrera.Situé à Alcalà de Guadaira (près de Séville) en Andalousie, il va bénéficier de 43,5 M€ apportés par la BEI dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques du Plan d'investissement pour l'Europe (Plan Juncker). Il a reçu le soutien, outre de la BEI, de la Deutsche Bank et de Radobank.Financé par le producteur d'électricité allemand Encavis AG et le Britannique Solarcentury (également développeur), ce parc solaire comprendra quatre centrales photovoltaïques d'une puissance de 50 MWc, pouvant approvisionner quelque 145 000 ménages par an, et permettra de créer environ 350 emplois. Un volume important de la production sera réservé à Amazon.com qui a conclu un contrat d'achat d'électricité avec Solarcentury.En mai 2020, plus de 85% du plan de construction était achevé. Le parc solaire de Cabrera devrait donc débuter sa production avant la fin de l'année 2020.