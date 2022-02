La BEI finance 150 écoles en zone rurale au Maroc

Ce programme de scolarisation rurale s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de l'éducation (2015-2030) dont les objectifs sont de renforcer l'équité dans l'accès à l'éducation sur tout le territoire en mettant l'accent sur l'inclusion des filles et l'égalité des chances. Mais aussi de développer une éducation de qualité et d'accueillir les élèves dans des conditions adaptées.



"L’égalité des chances doit être à la portée de tous les enfants, filles et garçons. C’est pour cette raison que les zones rurales sont prioritaires au sein de ce programme de construction de 150 écoles communautaires qui seront dotées d’infrastructures et d’équipements modernes, et de ressources humaines qualifiées", commente Patricia Pilar Llombart Cussac, ambassadrice de l'Union européenne au Maroc.



"Le secteur éducatif reste une priorité majeure du Maroc. A ce titre, nous sommes fiers d’apporter notre expertise pour améliorer l’accès et la qualité de l’enseignement dans tout le pays. Grâce à ce nouveau programme, nous contribuons à former les futures générations", souligne Flavia Palanza, directrice des opérations de la BEI dans les pays voisins de l'UE.