La BEI accorde un prêt de 600 M€ à STMicroelectronics

FRANCE / ITALIE. L'un des tout premiers mondiaux du secteur des semi-conducteurs, STMicroelectronics, annonce, mercredi 2 mars 2022, un soutien financier de 600 M€ de la Banque européenne d'investissement (BEI). S'inscrivant dans le cadre de sa transition environnementale et sa transformation digitale, ce prêt est destiné à appuyer les efforts de Recherche-Développement (R&D) sur des technologies et composants innovants de l'entreprise. Il concerne également la mise en place de nouvelles lignes de production pilotes pour des semi-conducteurs de pointe.



Ces investissements interviendront sur les sites de l'entreprise en Italie (Agrate en Lombardie et Catane en Sicile) et en France (Crolles, près de Grenoble). STMicroelectronics (12,76 mrds$ - 11,51 mrds€ - de chiffre d'affaires) est un fabricant indépendant disposant de treize implantations qui investi 13,5% de ses revenus dans la R&D où travaillent 8 400 de ses 48 000 salariés.



"Ce financement contribue aux objectifs stratégiques de la souveraineté technologique européenne dans l'industrie des semi-conducteurs", indique, dans un communiqué commun avec STMicroelectronics, la BEI. Ce marché est estimé à plus de 500 mrds€ et devrait doubler d'ici à 2030. L'Europe représente quelque 10% des capacités de production mondiale en net recul par rapport aux décennies précédentes (24% en 2000 et 44% en 1990). "ST contribuera à l’objectif de 20 % de la production mondiale en Europe d’ici 2030 et continuera à développer et à fabriquer en Europe des technologies et des produits innovants pour soutenir la transition environnementale et la transformation numérique de toutes les industries", assure Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicroelectronics.