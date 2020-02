La BEI accorde un prêt de 12 M€ au fournisseur d'énergie slovène Resalta

SLOVÉNIE. La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé, jeudi 13 février 2020, un accord de prêt de 12 M€ avec le fournisseur d'électricité slovène indépendant Resalta.



Cet emprunt - première opération lancée en Slovénie dans le cadre du Mécanisme de financement de la croissance européenne (EGFF - outil du Plan d'investissement pour l'Europe) - va accompagner la compagnie pour "accélérer la commercialisation de ses services et renforcer son impact environnemental positif en Europe du Sud-Est et dans les Balkans occidentaux", comme l'indique un communiqué de la banque.



"Ce prêt permettra à Resalta de poursuivre sur sa lancée et d'étendre ses activités (...) en mettant davantage l'accent sur les systèmes de gestion intelligente de l'énergie et les solutions numériques pour l'efficacité énergétique. Nous sommes très honorés que la BEI ait reconnu l'impact que les projets de Resalta ont non seulement sur la réduction des émissions de GES (NDLR : Gaz à effet de serre) et la préservation de l'environnement, mais aussi sur les économies locales en soutenant les municipalités, les entreprises et la création d'emplois", commente Luka Komazec, Pdg de Resalta.