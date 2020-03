La BCE tente de limiter la casse

EUROPE. Alors que les bourses européennes multiplient les journées noires et vivent un véritable krach boursier, que des pans entiers de l'économie (tourisme, transport aérien...) menacent de s'effondrer, la Banque centrale européenne (BCE) annonce le 12 mars qu'elle va consacrer 120 milliards d'euros au rachat de dettes publiques et privées. La BCE assouplit également les ratios de solvabilité qu'elle impose aux banques.



Cet afflux de liquidité et ce relâchement sur les ratios doivent théoriquement permettre aux établissements financiers de prêter d'avantage aux entreprises, donc favoriser les investissements et éviter des dépôts de bilan. La BCE demande d'ailleurs aux banques de ne pas profiter de ses largesses pour mieux rémunérer leurs actionnaires et leurs dirigeants.



Pour l'instant, la BCE n'a pas touché à ses taux directeurs, déjà très bas il est vrai car voisins de zéro, voir négatifs.



Ces annoncent n'ont pas empêché les bourses européennes de poursuivre leur descente aux enfers avec des plongeons compris entre 5 et 10% en une seule journée.