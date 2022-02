La BCE décide de maintenir ses taux inchangés malgré un record historique d'inflation

"On ne peut pas agir dans l'immédiat. Si je remonte les taux d'intérêt, cela aura un effet d'ici six à neuf mois. Le temps que cela descende la chaîne des financements. Mais on freine la croissance", avait déjà prévenu, mi-janvier 2022, Christine Lagarde. La présidente de la BCE a refusé cependant, jeudi 3 février 2022 lors d'une conférence de presse, de réaffirmer qu'aucune hausse de ces taux directeurs n'interviendra en 2022. "Je ne prends jamais d'engagements sans conditions et il est encore plus important en ce moment d'être très attentif à cela. Donc, comme je l'ai dit, nous évaluerons la situation très attentivement, en fonction des données. Nous effectuerons ce travail en mars." En décembre 2021, elle avait qualifié ce risque d'une hausse en 2022 de "très improbable."



La BCE s'est donnée un objectif d'inflation à 2% à moyen terme. "Le Conseil des gouverneurs prévoit que les taux d’intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas jusqu’à ce qu’il constate que l’inflation atteint 2 % bien avant la fin de son horizon de projection et durablement sur le reste de l’horizon de projection, et qu’il juge les progrès effectifs de l’inflation sous-jacente suffisants pour être compatibles avec une stabilisation de l’inflation à 2 % à moyen terme. Cela peut également donner lieu à une période transitoire pendant laquelle l’inflation sera légèrement supérieure à l’objectif", souligne un communiqué de la BCE publié jeudi 3 février 2022. Selon Christine Lagarde, "l'inflation devrait rester élevée plus longtemps que prévu, mais diminuer cette année."



Le Conseil des gouverneurs a parallèlement maintenu que le programme d'achats d'actifs nets d'urgence pour faire face aux conséquences de la pandémie (PEPP) s'achèvera, comme prévu, fin mars 2022. A fin janvier 2022, ils ont représenté près de 1630 mrds€ sur une enveloppe de 1850 mrds€ débloquée.