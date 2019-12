La BAD finance deux hôpitaux à Guelmim et Ouarzazate

MAROC. Une semaine après avoir accordé un prêt de 245 M€ au Maroc pour financer un programme de développement des réseaux de transport d’électricité et d’électrification rurale, la Banque Africaine de Développement (BAD) dégage une nouvelle enveloppe pour le royaume, cette fois de 183 M€.



Cette somme permettra la construction de deux hôpitaux de 140 lits à Guelmim et à Ouarzazate, ainsi que la création de « 144 unités spécialisées dans la prise en charge des personnes à besoins spécifiques et la mise à niveau de 100 dispensaires en milieu rural. Ces unités seront équipées en matériel de télémédecine permettant une prise en charge rapide et à distance des patients » explique la BAD dans un communiqué publié le 18 décembre. « Ce programme vise à élargir la protection sociale au Maroc, en particulier aux personnes en situation de handicap, aux enfants et aux femmes vulnérables » poursuit la BAD.



Ce prêt doit également permettre d'aider le Maroc à passer d'un taux de couverture de l'assurance maladie obligatoire de 62% actuellement à 80% en 2023.