L'opposition aux pleins pouvoirs de Kaïs Saïed fait entendre sa voix à Tunis

TUNISIE. 100 000 selon les organisateurs, 3 500 pour l'agence de presse officielle TAP et entre 6 000 et 8 000 selon des sources policières interrogées par des journaux locaux. Une manifestation, dimanche 10 octobre 2021 dans les rues du centre de Tunis, a fait entendre sa voix contre le coup de force du président tunisien Kaïs Saïed.Lancée à l'appel du parti de mouvance islamiste Ennahdha et de différentes formations d'opposition, ce mouvement de protestation a résonné de slogans comme "Élève la voix, la révolution ne meurt pas !", ou "Le peuple contre le coup d'État". L' ancien président Moncef Marzouki (13 décembre 2011 au 31 décembre 2014) a lui-même manifesté à Paris la veille et s'est déclaré, dans une vidéo sur sa page Facebook, en faveur du rassemblement dimanche "pour défendre la constitution, la démocratie, la liberté et la souveraineté nationale." Il continue à réclamer le départ de Kaïs Saïed, "je n'ai jamais vu la Tunisie dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Il est temps d'agir." Moncef Marzouki indique que la solution repose sur la démission de Kaïs Saïed et de celle du président du Parlement Rached Ghannouchi (chef d'Ennahdha). "Des élections anticipées libres et transparentes peuvent être organisées après une période de quarante-cinq jours au cours de laquelle la souveraineté peut être rendue au peuple", souligne-t-il.