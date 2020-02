L'intelligence artificielle à la portée de tous









« Nous nous adressons aux TPE et aux PME, afin qu'elles bénéficient des mêmes outils, des mêmes technologies que les grands groupes » explique le Président de la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence, Jean-Luc Chauvin.



La suite sur https://www.ccimp.com/actualite/innovation/35924-lintelligence-artificielle-portee-tous La CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence, Microsoft France et Sopra Steria ont lancé le 8 janvier 2020 à Marseille le projet rIAlity. Il s'articule autour de la création, au Palais de la Bourse au printemps 2020, d'un laboratoire d'expérimentation des usages de l'intelligence artificielle (IA). Parrallèlement, les trois partenaires mettent en ligne un site Internet destiné à animer la communauté de l'IA, à afficher et commercialiser ses produits.





