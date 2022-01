L'inflation turque bat un record remontant à deux décennies

TURQUIE. Selon les données publiées lundi 3 décembre 2022 par son Office national des statistiques (TUIK), l'inflation en Turquie a atteint les 36,08% sur un an. Ce chiffre, un record depuis septembre 2002, dépasse de sept fois les prévisions du gouvernement.En décembre 2021, ce taux s'est établi à 13,58%. L'augmentation annuelle la plus faible a été de 8,76% pour les communications suivie de l'éducation (17.23%), des boissons alcoolisées et du tabac (20,02%). Les plus fortes sont recensées dans le secteur des transports (53,66%), de l'alimentation et des boissons non alcoolisées (43,80%) ainsi que de l'ameublement et de l'équipement ménager (40,95%). Sur un an, les prix de la farine et le poulet ont progressé de 86%, ceux sur l'huile de tournesol et du pain de respectivement 76 et 54%.La décision de Recep Tayyip Erdogan de porter, au 1er janvier 2022, le Smic horaire de 2 825,90 à 4 253,40 livres turques (189,30€ à 284,92€) - soit un salaire valorisé de 50,4% pour un travailleur seul, célibataire et sans enfants - n'absorbera pas toutes ces hausses. Pas plus que la valse des ministres de l'Economie et des présidents de la Banque centrale (TCMB) orchestrée par le président turc depuis trois ans.