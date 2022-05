L'inflation au plus haut en Turquie depuis vingt ans

TURQUIE. L'inflation annuelle a atteint en Turquie les 69,97% en avril 2022, soit le niveau le plus haut depuis deux décennies, date de l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan d'abord comme premier ministre puis comme Président. Le TÜIK, l'institut national de la statistique, qui publie ce chiffre jeudi 5 mai 2022, attribue cette progression à la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie et des matières premières après l'effondrement de la livre turque en 2021.



En glissement annuel, les prix à la consommation ont augmenté de 7,25% avec une flambée de +105,9% dans le secteur des transports (comprenant le prix de l'énergie) et de 89,1% dans celui des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées. D'un mois sur l'autre, les prix de cette dernière catégorie ont connu une hausse de 13,38% et les transports +5,12%.



En avril 2022, sur les prix moyens de 409 articles compris dans l'indice des prix à la consommation (IPC), ceux de vingt-sept articles ont diminué, quarante-cinq sont restés inchangés, tandis que les prix moyens de 337 articles ont augmenté. "Une hausse de l'IPC, hors aliments non transformés, énergie, boissons alcoolisées, tabac et or, a été réalisée en avril 2022 dans l'IPC (2003=100) de 5,58% par rapport au mois précédent, de 22,88% par rapport au mois de décembre de l'année précédente, de 57,20% par rapport au même mois de l'année précédente et de 30,87% sur la base des moyennes mobiles sur douze mois", précise le TÜIK.



Tout cela malgré les réductions de taxes sur les produits de base et les subventions gouvernementales pour certaines factures d'électricité des ménages.