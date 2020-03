L'industrie du luxe affiche sa solidarité face au coronavirus en France et en Italie

LVMH, Chanel, Prada, Kerring, L'Oréal, Benetton... les numéros un du luxe s'engagent dans la lutte contre le coronavirus en soutenant non seulement leurs salariés mais aussi en refusant toute aide de l’État et en fournissant les professionnels de santé avec des masques, des gels hydroalcooliques fabriqués dans leurs unités de production reconverties. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



L'industrie du luxe affiche sa solidarité face au coronavirus en France et en Italie Rédigé le Mardi 31 Mars 2020