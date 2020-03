L'industrie biopharmaceutique prévoit un vaccin contre le coronavirus dans 12 à 18 mois

MONDE. Jeudi 19 mars 2020, lors d'une visioconférence organisée par la Fédération internationale des fabricants pharmaceutiques (IFPMA), les professionnels du secteur se sont engagés à fournir un vaccin contre le Covid-19 dans les douze à dix-huit mois. "Nous ferons en sorte, même s'il est produit ailleurs dans le monde, que le vaccin soit accessible à tous ceux qui en ont besoin partout dans le monde", promet Paul Stoffels, vice-président du comité exécutif de Johnson & Johnson, indiquant qu'il s'agit d'"une promesse que l'industrie fait ensemble."



Basée à Genève et représentant les principales sociétés biopharmaceutiques du monde entier, l'IFPMA précise, dans un communiqué, que cette industrie va "accélérer ses efforts afin d'utiliser ses compétences, sa technologie et ses ressources pour apporter de toute urgence des diagnostics, des traitements et des vaccins sûrs et efficaces au monde entier. "Nous envoyons un signal clair indiquant à quel point l'industrie prend au sérieux la pandémie et la nécessité d'agir en équipe. Ainsi, nous partageons aujourd'hui nos engagements sur la façon dont nous, en tant qu'industrie, nous intensifions pour faire tout ce que nous pouvons pour lutter contre cette pandémie" , souligne son président, et Pdg d'Eli Lilly and Co, David Ricks.



Les industries biopharmaceutiques vont s'appuyer sur leurs bibliothèques de médicaments "pour identifier les traitements potentiels une fois que le nouvelle séquence du génome du coronavirus (SARS-CoV-2) a été partagée, en s'appuyant sur les connaissances acquises au cours des décennies d'expérience avec de nouveaux virus tels que le SRAS, le MERS, Zika et Ebola".



Selon l'IFPMA, plus de quatre-vingts essais cliniques sont actuellement en cours pour tester de médicaments, nouveaux et existants. L'association parle de "niveau de collaboration sans précédent dans toute l'industrie, qui se joint à des organismes publics".