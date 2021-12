L'inclusion financière, source de résilience pour les pays du Sud de la Méditerranée

Les États se sont appuyés sur le digital pour distribuer les aides sociales, particulièrement aux travailleurs de l'économie informelle favorisant aujourd'hui son adoption plus large dans les populations. Ainsi, en Jordanie, les portefeuilles numériques ont vu leur nombre passé de 360 000 en 2018 à 1,2 million à la fin 2020. En Égypte, la proportion d'utilisateurs de services bancaires sur mobile et par internet a progressé significativement. En Tunisie, la fin des commissions sur les transactions électroniques (égales ou inférieurs à moins de 100 dinars) ou sur les retraits dans les distributeurs automatiques de billets a encouragé ce genre d'opérations.L'étude met également en exergue les différents obstacles à l'inclusion financière dans ces cinq pays. Elle évoque ainsi l'analphabétisme financier, l'insuffisance des fonds, la présence de garanties élevées, la confiance limitée d'une certaine partie de la population dans les institutions financières et le manque d'accès aux services financiers ainsi que leur coût.Selon les économistes d'EMEA et d'EMNES, "il est nécessaire d'encourager les initiatives d'éducation financière et d'inclure des cours sur ce sujet dans les écoles aux niveaux secondaire et supérieur". Ils suggèrent de mieux promouvoir les financements disponibles pour les MPME ainsi que les fonds de démarrage, de développer et de renforcer des systèmes de garantie, tout en améliorant la coordination entre les institutions pour éviter le surendettement de leurs clients. "Financial inclusion in the southern and eastern mediterranean countries" . Dirigée par Rym Aydi, présidente d'EMEA et directrice d'EMNES avec Sandra Challita, research fellow , EMEA and researcher, EMNES, Mais Shaban research fellow at EMEA and EMNES. Contributions pays des chercheurs Emnes : Alia El Mahdi et Taghreed Hassouba pour l'Egypte, Nooh Alshyab, Serena Sandri et Dima Daradkeh pour la Jordanie, Sandra Challita pour le Liban, Najat El Mekkaoui, Yeganeh Forouheshfar et Sara Loukili pour le Maroc, Olfa Benouda, Soumaya Ben Khelifa, Dorra Hmaied et Rania Makni pour la Tunisie.