L'immeuble de Dow France à Sophia Antipolis repris par Courtin Real Estate et Valimmo

FRANCE. Courtin Real Estate et Valimmo annoncent, lundi 6 juillet 2020, la création d'une co-entreprise pour la reprise en commun du bâtiment de Dow France de la technopole Sophia Antipolis (Valbonne), près de Nice.



Le site de plus de quatre hectares de la technopole a été créé en 1975 pour Dow France. L'entreprise positionnée dans la science des matériaux (36 500 salariés dans le monde dont 500 en France et 43 mrds$ de chiffre d'affaires en 2019) - dont le siège français se trouve à Saint-Denis dans la région parisienne et la production à Lauterbourg, Erstein et Villers-Saint-Paul - y disposait de bureaux et de laboratoires attenants (130 salariés) depuis quarante-deux ans, avant sa fermeture en 2018 et sa R&D transférée en Suisse.



Il était également convoité notamment par Nexity, Altarea, Icade et Lazard, mais le choix de Dow France s'est porté sur Courtin Real Estate et Valimmo. Les deux promoteurs connaissent bien Sophia Antipolis et le département des Alpes-Maritimes pour y avoir bâti plusieurs opérations dont Les Aqueducs (6 400 m²), Business Pole 2 (4 000 m²), Garden Space (8 200 m²), le Belvédère (3 700 m²) pour le premier, et Nova Sophia (5 800 m²), Naturae (6 300 m²) et Centrium (12 600 m²) pour le second.



Un important travail de réhabilitation, de dépollution et de désamiantage doit désormais être engagé par les deux repreneurs.



Se spécialisant dans l’acquisition d'actifs immobiliers tertiaires anciens à fort potentiel de valorisation, leurs transformations, leurs extensions puis leurs locations, Courtin Real Estate est une foncière familiale créée en 2015 et dirigée par Christophe Courtin (Pdg). Son siège social se trouve à Paris, mais ses bureaux opérationnels sont à Sophia Antipolis.



Valimmo est une entreprise familiale locale (Mouans-Sartoux) fondée voici plus de cinquante ans et devenue foncière depuis 2007. Elle imagine, conçoit et gère des bâtiments tertiaires (bureaux, commerces, activités professionnels, loisirs).