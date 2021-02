L’hydrogène bascule en mode industriel sur le pourtour de l’Etang de Berre

Un an après la mise en service de la production de biocarburants, la raffinerie Total de la Mède franchira un nouveau cap stratégique en 2024 en produisant de l’hydrogène vert sur son site à l’échelle industrielle, à partir d’énergie renouvelable. Total et Engie ont signé un accord de coopération pour porter ensemble ce projet surnommé "Masshylia" qui vise la construction d’une ferme photovoltaïque, d’un électrolyseur et d’une unité de stockage de l’hydrogène permettant de réduire les émissions de CO2 lors de la fabrication des biocarburants. Convaincu de son potentiel dans le mix énergétique, le territoire Provençal est depuis bientôt 15 ans promoteur de la filière hydrogène en France.







La suite sur... Le plus grand site français de production d’hydrogène vert à partir de l’électricité 100% renouvelable devrait voir le jour en 2024 en Provence, sur les terres de la bioraffinerie de Châteauneuf-les-Martigues. Total et Engie ont signé, mi-janvier 2020, un accord de coopération pour concevoir, développer, construire et exploiter la plus grande unité de production d’hydrogène vert destinée à fournir en continu la bioraffinerie, évitant le rejet de 15 000 tonnes de CO2 par an.













