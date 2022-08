L'euro s'échange désormais à moins d'un dollar

UE. Pour la première fois depuis sa mise en circulation en janvier 2002, l'euro est passé en dessous du dollar à la clôture de la journée du lundi 22 août 2022, après une baisse de 1% de la devise commune européenne. Le lendemain au petit matin, il fallait 0,9935 € pour obtenir 1 $.Le 15 juillet 2008, un euro était échangé pour 1,60 $. Ce record avait été enregistré alors que le dollar se trouvait alors chahutée par la crise des subprimes. Tout a changé désormais. Le premier signe avant-coureur est apparu quand les deux monnaies se sont trouvées à parité le 12 juillet 2022 au matin . Une première depuis vingt ans. Depuis, l'euro "jouait" au yoyo en flirtant avec la barre de 1$, mais en réussissant toujours à rester au-dessus de la ligne de flottaison symbolisée par la parité. Depuis le lundi 22 août 2022, ce n'est plus le cas.La situation actuelle s'explique par les craintes d'une récession dans la zone euro avec le conflit en Ukraine et les menaces qui pèsent sur l'approvisionnement en hydrocarbures pour les États membres de l'Union européenne. Dix-neuf pays de l'UE27 ont adopté cette monnaie (la Croatie le fera à partir du 1er janvier 2023 ). La fermeture, "pour maintenance" assurent les Russes, annoncée du 31 août au 2 septembre 2022 du gazoduc Nord Stream 1 accentue cette prudence.Autre raison, la très bonne santé du dollar. Plus que jamais valeur refuge, il a gagné près de 14% depuis le début de l'année 2022 et a fait un bond de 2,3% lundi 22 août 2022. le billet vert bénéficie du fort soutien de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed). Son gouverneur, Jerome Powell, pratiquant une politique agressive doit d'ailleurs s'exprimer vendredi 26 août 2022 et pourrait annoncer un nouveau relèvement des taux.