L'équipementier aéronautique Daher va supprimer entre 500 et 1300 postes

FRANCE. Confronté aux conséquences économiques de la crise du coronavirus avec l'arrêt du trafic aérien, le groupe Daher a annoncé, jeudi 25 juin 2020, la mise en place d'un plan de restructuration. Il prévoit de 500 à 1 300 suppressions de CDI et le non-renouvellement de la grande majorité des 1 400 contrats d'intérimaires employés avant la pandémie.

L'équipementier aéronautique (10 000 salariés dans le monde dont près de 8 000 en France) et constructeur de petits avions (gamme TBM) cherche un repreneur pour son usine du centre de la France de Saint-Julien-de-Chédon (300 salariés) spécialisé dans les matériaux composites.

400 départs ont déjà été enregistrés sur les sites américains, mexicains et marocains du groupe.



Créé en 1863 à Marseille, il est détenu par la famille Daher (87,5% du capital) et Bpifrance (12,5%). 60% de ses activités dépend du groupe Airbus. Daher devrait perdre "entre 300 et 400 M€" en 2020 pour un chiffre d'affaires attendu, avant l'arrivée de la Covid-19, à 1,35 mrd€ selon son directeur général Didier Kayat. Il craint une surcapacité de production ancrée dans le temps. Elle se situe aujourd'hui à 45%. L'entreprise a bénéficié d'un Prêt garanti par l'Etat (PGE) de 170 M€ qui devrait limiter l'impact du plan de licenciements.