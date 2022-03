L'entrepreneuriat dans la région euro-méditerranéenne continue d'avoir un visage masculin

Dans l'UE, entre 2012 et 2020, le nombre de femmes présidentes de conseil d'administration a doublé, tandis que le nombre de femmes Pdg a triplé. Une progression à relativiser car, moins d'un sur dix de ces postes est occupé par une femme et elles se trouvent toujours sous la barre des 30% à figurer dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse. En 2019, dans la région Mena, ce chiffre atteignait seulement 4,8% du total des sièges d'administrateurs des plus plus grandes entreprises publiques.Côté satisfaction, l'UpM note que depuis 2016, onze nouveaux pays (Algérie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Portugal et Tunisie) ont approuvé une législation visant à établir un équilibre des sexes dans les parlements nationaux et/ou régionaux. Aujourd'hui, dans seize États membres de l'UpM, les femmes occupent au moins 30% des sièges dans ces instances au niveau national.Selon les données de l'EIGE (institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes), dix-huit États membres de l'UpM comptent au moins 30% de femmes occupant un poste au sein de leur gouvernement national. En septembre 2021, la Tunisie a été le premier pays arabe à porter une femme au poste de Premier ministre , en la personne de l'universitaire Naja Bouden. La même année, le Parlement maltais a approuvé à l'unanimité un amendement constitutionnel visant à introduire une représentation équilibrée des sexes dans les parlements nationaux et/ou les structures régionales. Il garantit la présence d'au moins 40% de femmes en leurs seins.Ce nouveau document va contribuer à la prochaine déclaration ministérielle de l'UpM. Il connaîtra également un prolongement avec la publication d'un rapport d'activité par pays qui fournira des données qualitatives et quantitatives sur six indicateurs: Existence ou non de cadres juridiques pour promouvoir, appliquer et contrôler l’égalité et la non-discrimination femmes-hommes; proportion de sièges occupés par des femmes aux gouvernements; proportion de femmes occupant des postes de direction dans les secteurs public et privé par rapport aux hommes; proportion de femmes dans le travail formel et informel par rapport aux hommes; proportion de femmes entrepreneurs par rapport aux hommes; proportion de femmes et de filles âgées de quinze ans et plus, victimes de violence domestique par un proche au cours des douze derniers mois, par âge, handicap et statut migratoire.