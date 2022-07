L'enseigne de prêt-à-porter féminin Camaïeu demande son placement en redressement judiciaire

Après sa reprise, l'entreprise a dû affronter des baisses de chiffre d'affaires à cause de la Covid-19 et de la fermeture administrative de ses unités. Elle a même subi, en juin 2021, une cyber-attaque lui empêchant, notamment, de livrer ses boutiques pendant quatre mois et engendrant une perte de 40 M€. Camaïeu ne parvenait plus à payer les loyers de près de la moitié de ses 517 magasins exploités en France. Certains bailleurs de grands centres commerciaux ont accepté des délais de paiements ou des baisses, d'autres sont allés au contentieux."Depuis des mois la CGT mène des actions en vue de dénoncer la stratégie de la direction et de l'actionnaire sur le choix de ne plus payer les bailleurs (plusieurs centaines de procédures), la cour de cassation à tranché, les entreprises devront payer", confirmait Thierry Siwik, délégué du syndicat. De son côté la direction assure que sa demande vise à "préserver la pérennité de l'entreprise".L'enseigne nordiste avait déjà été placée en redressement judiciaire fin mai 2020 par le tribunal de commerce de Lille. Confrontés à une dette de près de 250 M€ et face au rejet de son dossier pour obtenir un Prêt garanti par l'Etat (PGE) - lancé pour accompagner les conséquences économiques de la Covid-19 -, ses dirigeants n'avaient pas eu d'autres solutions.Avant cet épisode, conclu par l'arrivée de la Financière immobilière de Bordeaux aux commandes depuis août 2020, les difficultés de Camaïeu avaient contraint l'enseigne à fermer plus de 800 magasins dans le monde suite à la chute de 95% de son chiffre d'affaires.En deux ans, la FIB (qui détenait déjà 24 Galeries Lafayette de province) a racheté, via sa filiale Hermione People and Brands (HP&B), la Grande Récré, Gap France, Go Sport et les Cafés Legal.