L'enseigne de meubles Alinéa placée en redressement judiciaire

FRANCE. Après avoir déclaré une cessation de paiement au 6 mai 2020, Alinéa a été placée en redressement judiciaire, le 13 mai 2020, par le tribunal de commerce de Marseille.



Basée juridiquement à Aubagne, près de Marseille, depuis octobre 2017 après les premières difficultés financières et la création d'une nouvelle société, l'enseigne de vente de meubles et de décorations appartient à la galaxie Mulliez (Auchan, Décathlon...) du Nord de la France et est détenue à 100% par le GIE Association familiale Mulliez (AFM).



"Alinéa était engagé dans une transformation qui a demandé des efforts et des investissements. Mais alors que la démarche commençait à porter ses fruits, nous avons eu coup sur coup les gilets jaunes fin 2018 et les manifestations contre les retraites fin 2019. Et maintenant le Covid-19 qui nous a obligé à cesser notre activité durant presque deux mois", explique Alexis Mulliez, son directeur général dans un entretien accordé au journal a Provence.



L'entreprise de 2000 salariés souffre cependant depuis plus longtemps. Un rapport d'Auchan révèle en 2017 qu'elle affiche des pertes de 176 M€ de 2012 à 2017. En 2018, le résultat net était négatif à 66,79 M€ pour un chiffre d'affaires de 273,11 M€.



Après cette mise en redressement judiciaire, l'enseigne (1 974 salariés dans 31 magasins uniquement en France) se dirige vers deux options. Un plan de continuation par ses actionnaires ou un appel à des repreneurs. La période d'observation court jusqu'au 13 novembre 2020.



Alinéa a ouvert sa première unité à Avignon fin juin 1988.