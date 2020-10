L'enseigne Gap envisage de fermer tous ses magasins en Europe

EUROPE. Le groupe Gap (marques Gap, Banana Republic, Old Navy, Athleta, Intermix, Hill Citu et Janie and Jack) a annoncé, dans un communiqué, mardi octobre 2020, "entamer un examen stratégique des options" pour son activité en Europe. "L'une des options envisagées est la fermeture éventuelle des magasins Gap exploités par notre société au Royaume-uni, en France, en Irlande et en Italie à la fin du deuxième trimestre 2021", souligne Mark Breitbard, directeur international de la marque Gap. Ceci concernerait 152 points de vente en se référant aux chiffres fournis par le rapport d'activités 2019.

La crise de la Covid-19 ne fait qu'accélérer une stratégie de baisser de rideaux sur le Vieux-Continent entamée dès 2015.



Parallèlement, l'enseigne de prêt-à-porter va revoir son modèle d'entrepôt et de distribution ainsi que ses activités de commerce électronique pour Gap et Banana Republic en Europe. "La fermeture de notre centre de distribution européen à Rugby pourrait avoir des conséquences", indique le communiqué.



Le groupe travaille également sur une autre option, celle du "transfert d'une partie de ses activités à des tiers par le biais d'"une proposition d'expansion du modèle de partenariat", donc en favorisant les franchises. Déjà ce système concerne plus de 400 magasins dans trente-cinq pays et quatorze sites de commerce électronique.



Créée en 1969 à San Francisco aux Etats-Unis par Donald Fisher, l'enseigne a réalisé un chiffre d'affaires de 16,38 mrd$ (13,81 mrds€) en 2019. Elle comptait 3 345 magasins en propre (plus 574 en franchise) et 129 000 salariés au 1er février 2020.



En Europe (2 500 salariés), le chiffre d'affaires 2019 s'établissait à 539 M$ (455 M€) soit 3% des ventes mondiales. Une part en baisse de 1% par rapport à l'exercice 2018 qui avait été arrêté à 603 M$ (509 M€).

La France a réalisé un chiffre d'affaires de 69 M€ en 2019 pour un résultat net négatif de 18 M€ et un effectif de 848 salariés. Depuis août 2019, neuf magasins ont été fermés dans l'hexagone. Les unités encore ouvertes se situent principalement à Paris et dans sa région (11) avec une présence également à Montpellier, Aix-en-Provence, Lille, Angers et Lyon.



En Italie, le groupe compte onze magasins.