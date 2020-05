L'enseigne Camaïeu placée en redressement judiciaire

FRANCE. "Cela fait des semaines que nous travaillons sur le sujet Camaïeu et que nous cherchons un repreneur pour Camaïeu pour qu'il y ait une continuité d'activité", indiquait Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie et des Finances, lors d'une intervention, mercredi 27 mai 2020, sur Radio Classique.



Basée à Roubaix, l'enseigne française de prêt-à-porter (634 magasins en France plus 198 à l'étranger et 3 884 salariés dont 450 au siège social) vient d'être placée, mardi 26 mai 2020 par le Tribunal de commerce de Lille, en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois. Selon certaines sources proches de la direction, Camaïeu se serait vu refuser un prêt garanti par l'Etat (PGE) créé pour accompagner les conséquences économiques de la Covid-19. Sa dette s'élève à près de 250 M€.



Déjà en grandes difficultés, l'entreprise a été contrainte, à cause du coronavirus, de fermer plus de 800 magasins dans le monde et a vu son chiffre d'affaires chuter de 95% (manque à gagner de 162 M€).